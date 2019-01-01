وكيل ماجواير يزور مقر تدريبات مانشستر يونايتد

هل اقتربت الصفقة من الإعلان الرسمي؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

ظهر مؤشر جديد اليوم، يدل على اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة المدافع الإنجليزي، هاري ماجواير من ليستر سيتي.

زار ستيفن بيك، وكيل اعمال المدافع الإنجليزي الدولي، كارينحتون مقر تدريبات الشياطين الحمر، وقام بالتقاط صور لخزينة ألقاب النادي عبر حسابه على موقع إنستاجرام.

وانتشرت تقارير صحفية اليوم، بحسم مانشستر للصفقة ويتبقى الإعلان الرسمي، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تمسك اللاعب بالانضمام للفريق.

ورفض المدافع صاحب الـ 26 عاماً اليوم، المشاركة في تدريبات فريقه، بشكل مفاجئ وطلب من الإدارة السماح له بالرحيل.

بينهم ميسي ورنالدو – لاعبون حددوا بالفعل فريق اعتزالهم

ووضعت إدارة الثعالب مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني، كشرط من أجل السماح لماجواير بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الحالية.