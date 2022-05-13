وكيل لوكاكو: موكلي من هدافي تشيلسي هذا الموسم رغم "مشكلة" الفريق

سلط فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال روميلو لوكاكو الضوء على موسمه الأول في تشيلسي، مؤكداً أنه غير سعيد داخل صفوف البلوز.

تشيلسي كان قد أعلن عن تعاقده مع لوكاكو في سوق الانتقالات الصيفية المنتيهة قادماً من إنتر ميلان، حيث خاض 25 مباراة في الدوري الإنجليزي نجح من خلالهم في تسجيل 8 أهداف بينما أرسل تمريرة حاسمة.

ماذا قال وكيل لوكاكو عن وضع اللاعب في تشيلسي؟

قال فيديريكو باستوريلو في تصريحات لصحيفة "ريبوبليكا": "لست الشخص الذي يناقش الخيارات الفنية، ولكن من الواضح أنهناك مشكلة، ومع ذلك، يجب العودة إلى أرقام اللاعب، إنه أفضل هداف للفريق هذا الموسم حتى مع لعب أقل الدقائق مقارنة بزملائه".

وتابع: "يجب تقييم الموقف بعناية، الآن الفريق يُدافع لحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بلإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، روميلو يركز تمامًا على ذلك، ولم نتحدث عن أي شيء آخر".

وواصل: "إن التكهن بشأن المفاوضات أمر غير منطقي، لقد حدد تشيلسي للتو بيع النادي، وما زلنا لا نعرف نُلاك النادي الجدد، لم يتم إجراء محادثات مع إنتر أو ميلان أو أي شيء آخر، علينا الانتظار لمعرفة ما الذي سيحدث أولاً".

وكيل لوكاكو يتحدث عن سوق الانتقالات الصيفي المقبل

وعن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي قال: "سيكون المهاجمون هم من يحرك الميركاتو الصيفي، ليس هالاند فقط، في العام الماضي كانت العديد من الأندية تبحث عن رقم 9 ولم تتمكن من الحصول عليه".

وأضاف: "لا توجد أخبار كبيرة، برشلونة وأتلتيكو مدريد يبحثون عن مهاجم، وسيقوم ريال مدريد أولاً بهذه الخطو حال تعاقدوا مع كيليان مبابي، كما سيبحث باريس سان جيرمان أيضًا عن مهاجم".

وأكمل: "بالنسبة لميلان وبالنظر إلى عمر مهاجميه، أعتقد أنهم يبحثون عن قلب مهاجم، وسيتعين على إنتر معرفة ما يجب القيام به، لديهم مهاجمين رائعين، لكن أحدهما كبير في السن والآخر يبدو أنه سيرحل".

وأتم حديثه قائلاً: "قد يخسر بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي، وربما يرى توتنهام مغادرة هاري كين، ثم هناك تشيلسي لديهم مهاجم لكن الوضع خاص للغاية".

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