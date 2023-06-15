وكيل لاعبين يكشف دور حكيمي في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كيليان مبابي قد يرتدي قميص ريال مدريد؛ فما دور أشرف حكيمي؟

يعتقد وكيل اللاعبين، ماركو كيرديمير، أن الفرنسي كيليان مبابي سيظهر في الموسم الجديد بقميص ريال مدريد وهو أمر ليس جديد الحديث عنه، لكنه كشف عن دور للمغربي أشرف حكيمي صديق مبابي في هذه الصفقة.

وعاد اسم كيليان مبابي للارتباط بريال مدريد هذا الصيف بعدما أعلن نيته عدم تمديد السنة الإضافية في عقده مع باريس، لينتهي تعاقده معهم في صيف 2014 أي سيرحل مجانًا ويوقع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وتحدث الوكيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قال فيها: "مدريد تستعد، سيُنهي عمله هذا الصيف، بنسبة 99% أو 100% سنرى مبابي في البيرنابيو هذا الموسم وسنرى تقديمه".

وتابع كيرديمير "حكيمي كذلك مهووس بالعودة، قال لمبابي إن عليه الذهاب إلى مدريد. المال ليس كل شيء".

ويرتبط كيليان مبابي بصداقة مع زميله في الفريق، المغربي أشرف حكيمي، خريج أكاديمية ريال مدريد والذي لعب للفريق وتوج معه بدوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى إنتر الإيطالي ومنه إلى باريس.

كما تطرق ماركو للحديث عن عرض من النصر السعودي للوكا مودريتش لاعب ريال مدريد "تلقى –لوكا- عرضًا من النصر مقابل 40 مليون يورو سنويًا لكنه رفضه. كريستيانو أراده معه".