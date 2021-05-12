وكيل كامافينجا يخرج بأنباء صادمة لريال مدريد

الصفقة مهددة بالضياع

وجه جوناثان بارنيت وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، صدمة قوية لريال مدريد في ظل مساعي النادي الإسباني لضم اللاعب.

كامافينجا برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في أوروبا، بعد تألقه مع رين منذ تصعيده للفريق الأول وحتى الآن.

صاحب الـ18 سنة ظهر أيضًا في 3 مناسبات مع منتخب فرنسا الأول، وهناك توقعات حول مشاركته مع الديوك في اليورو.

ريال مدريد حاول التعاقد معه الصيف الماضي ولكن الأزمة المالية تسببت في تأجيل الصفقة، ويبدو أن الأمور ستكون غاية في الصعوبة هذه المرة بسبب ارتفاع حدة المنافسة على الصفقة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات بارنيت التي قال فيها:"صدقوني، لدينا الكثير من العروض له هذا العام، عروض جيدة جدًا ومن أندية كبرى، لا نريد الاندفاع في الوقت الحالي".

وأضاف:"الظهور في عدد أكبر من المباريات هو العنصر الأهم للاعب في سنه بالوقت الحالي، قد ينتقل لفريق آخر كبير هذا العام أو العام القادم، عليه التحدث مع عائلته أولًا، سنجلس جميعًا مع رين ونقرر بعدها".

وتابع قائلًا لقناة "SNTV":"ربما يكون هو أفضل لاعب شاب في العالم وظهر على المستوى الدولي، إنه موهبة لا تصدق ويمكنه اللعب لأي فريق في العالم رغم صغر سنه".

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يذكر أن كامافينجا الذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وآرسنال، لعب 37 مباراة مع رين هذا الموسم، حيث نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع 3 أهداف.