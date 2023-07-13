وكيل فيتور روكي يفضح فينيسيوس: الخيانة سبب عدم لعبه في برشلونة!

تصريحات قوية من كشاف البلوجرانا السابق

كشف وكيل نجم برشلونة الجديد فيتور روكي عن كواليس عدم انتقال مواطنه فينيسيوس للبلوجرانا وانتقاله للغريم ريال مدريد.

وسطع اسم أندري كوري، وكيل فيتور روكي، بالإعلام مؤخراً عقب الدور الذي لعبه في نقل اللاعب للبلوجرانا، مع العلم أنه سبق وعمل ككشاف في أمريكا الجنوبية للنادي الكتالوني.

وقال كوري مع "كادينا سير": "فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد لأنهم اختاروا الوكلاء، في برشلونة عملنا لثلاث سنوات كاملة لضمه".

وواصل: "الوكلاء قاموا بخيانتنا، ريال مدريد لم يكن يعرف اللاعب من الأساس، أخبرني أنه قام بالبكاء عقب لقاء 6-1 الشهير بين برشلونة وباريس".

وليست المرة الأولى التي يناقش فيها الوكيل فشل برشلونة بضم فينيسيوس، إذ قام في 2021 برواية قصة البكاء عقب ريمونتادا البلوجرانا الشهيرة بدوري الأبطال أيضاً مع "كادينا سير".