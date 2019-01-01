وكيل علي معلول يوضح حقيقة المفاوضات مع أهلي جدة

نجم الأهلي المصري مطلوب في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى محمد العاصي وجود أي اتصالات مع مسؤولي أهلي جدة حول موكله علي معلول نجم الأهلي المصري.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن رغبة النادي السعودي ضم اللاعب التونسي لدعم الجبهة اليُسرى عقب رحيل محمد عبد الشافي بنهاية عقده هذا الصيف، وإن أضافت تلك التقارير أن معلول ليس اللاعب الوحيد الموجود في أجندة الأهلي بل هناك كذلك العراقي علي عدنان.

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العاصي تحدث لموقع كووورة قائلًا عن حقيقة تلك التقارير "لم تحدث أي اتصالات رسمية أو شفوية بين الأهلي السعودي واللاعب لضمه وكل ما يقال في هذا الصدد غير صحيح بالمرة".

أضاف "معلول تركيزه مع منتخب تونس حاليًا بعد انضمامه للمعسكر أملاً في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهري يونيو الجاري ويولي المقبل".

يُذكر أن معلول جدد عقده مع ناديه المصري لمدة موسمين قادمين مؤخرًا، ويُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في الفريق الأحمر.