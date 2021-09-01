وكيل دي بيك يشن حربًا على مانشستر يونايتد

بعد انتهاء سوق الانتقالات، وكيل فان دي بيك يقدم نقدًا لاذعًا لمانشستر يونايتد

أسدل الستار ليلة أمس عن صيف انتقالات موسم 2021-2022 لتتوجه الأنظار على تلك الموهبة المنسية داخل أولد ترافورد، دوني فان دي بيك.

انتقل لاعب الوسط الهولندي إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس في الصيف الماضي، ولكنه فشل في الحصول على فرص لعب منتظم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وكيل أعمال فان دي بيك، يكشف أن الأخير كان يتطلع إلى مغادرة النادي الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، ولكن جاء رد الإدارة بالرفض.

ماذا يحدث مع فان دي بيك؟

قال وكيل فان دي بيك في تصريحات نشرتها شبكة "Voetbal International" الهولندية: "كان هناك الكثير من الأندية الراغبة في ضم فان ديك بيك هذا الصيف".

وتابع: "كان هناك الكثير من الاهتمام من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، لذا بدا ذلك جيدًا، ولكن عليك التعاون مع النادي، وبدا الأمر كما لو كان مانشستر يونايتد سيوافق، ولكن لم يفعل ذلك في النهاية، إنها خيبة أمل".

وأضاف: "مانشستر يونايتد أعاق كل شيء، لم يكن لديهم أي إرادة في إتمام صفقة رحيله، من المخيب للآمال عدم تعاونهم معنا في ذلك الموقف".

ما هو وضع دي بيك هذا الموسم؟

تطرق وكيل أعمال اللاعب للحديث عن ذلك وقال: "على الجانب الآخر فإن الأمر مطمئن له، حتى يحصل على فرصته".

وواصل: "لقد حصل على وعد بذلك من قبل، لكننا توصلنا إلى اتفاق واضح حول هذا الأمر مع النادي، لذلك نحن نؤمن جميعًا أن ذلك سيحدث الآن".

كيف يعاني دي بيك مع مانشستر يونايتد؟

في موسمه الأول مع الشياطين الحمر شارك فان دي بيك في 36 مباراة في جميع المسابقات، لكن 15 منها فقط كان أساسيًا، 4 منهم فقد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر سولشاير الاعتماد أكثر على لاعبين أمثال بول بوجبا وفريد وسكوت مكتوميناي، حتى أصبح اللاعب منسي داخل صفوف الفريق.

وفي أول ثلاث مباريات ليونايتد في موسم 2021-22، ظهر اللاعب كبديلًا فقط لكنه لم يخض أي دقائق لكنه سيعود للمنافسة على مكان في تشكيلة سولشاير عندما يستقبل نيوكاسل في أولد ترافورد، 11 سبتمبر المقبل، حسب ما ذكر من وكيل أعماله.

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