وكيل حكيمي: ريال مدريد منزله ووالدة مبابي لن تستطيع خطفه!

يبدو أن صراعات الانتقالات لا تنتهي!

كشف أليخاندرو كامانو وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد حال طلب النادي الملكي منه ذلك.

وقال كامانو لصحيفة "آس": "أشرف حكيمي رحل عن ريال مدريد منذ خمس سنوات، لكنه سيكون دائمًا منزله، هناك في مكان ما في قلبه يوجد النادي الملكي".

وأضاف: "لو أرادوا أن يوقعوا معه سنستمع لهم، لو سألتموه ستعرفون أنه مشجع لريال مدريد، لكننا الآن نركز على باريس سان جيرمان".

وأكمل: "النجوم العظماء دائمًا ما يراهم ريال مدريد كهدف في سوق الانتقالات، وأشرف عاش هناك بالفعل ويعرف كل ما يتطلبه الأمر".

وتطرق للحديث عن محاولات فايزة العامري في الحصول على توقيع حكيمي في شركتها لتكون وكيلته قائلًا: "هي فقط وكيلة مبابي لأنها والدته، وحكيمي مرتبط بنا بشكل وطيد، الأمر لا يتعلق بالوكالة فقط، بل بأمور أخرى وبإدارة العديد من الأمور له في المغرب".

جدير بالذكر أن عقد حكيمي في صفوف باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2025\2026 أي أن انتقاله لن يكون مجانيًا كما هو متوقع لانتقال كيليان مبابي.