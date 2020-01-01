وكيل جورجينيو يلمح لقرب انتقاله إلى يوفنتوس

جورجينيو يقترب من العودة للدوري الإيطالي.. والبوابة يوفنتوس

أكد وكيل أعمال متوسط الميدان الإيطالي جورجينيو أن موكله من الممكن أن يعود إلى السيري آ من بوابة يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت بعض المصادر الصحفية الإيطالية أن جورجينيو يعد أبرز الأهداف التي يتابعها يوفنتوس في تخطيطه لسوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، وبعد أن تم نفي الأمر في وقت سابق، جاء جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب ليؤكد أن متوسط ميدان تشيلسي سيكون جاهزًا للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف.

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وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان يوفنتوس يريد جورجينيو بالفعل أم لا، موكلي لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي. سوف نرى ما سيحدث"

وتابع: "إنه محترف ، لذلك إذا اتصل به فريق كبير وأرسل إليه العرض المناسب والذي يحقق له متطلباته المهنية، حسنًا، لماذا لا يرحل"

وأردف: "بالنسبة لي لا أعتقد أن سوق الانتقالات ستكون بالضرورة هادئة كما توقع البعض في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي أضرت بكرة القدم على المستوى الاقتصادي"

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يذكر أن جورجينيو قد تألق في الدوري الإيطالي بقميص نابولي مع المدرب ماوريسيو ساري، والذي سيكون السبب الرئيسي في انتقال النجم الإيطالي إلى يوفنتوس في حال تمت الصفقة.