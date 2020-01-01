وكيل بيل يهاجم الحكومة البريطانية

ما أسباب الهجوم؟

شن وكيل جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، هجوماً ورد على اتهامات الحكومة البريطانية للاعبين بعدم المساندة أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا الأخيرة.

الحكومة كانت قد اتهمت لاعبي كرة القدم بعدم إظهار مساندة كافية للمجتمع، أو القيام بتبرعات ملموسة لمساندة المتضررين من أزمة كورونا.

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ورد جوناثان بارنيت مع "ESPN" قائلاً: "بعض ما قيل من المسؤولين كان فاضحاً، هؤلاء لا يعرفون ماذا يقولون، اللاعبون قدموا الكثير من الأموال للمساعدة".

وأضاف: "قاموا بأشياء رائعة ولذا تلك التصريحات خاطئة، أملك لاعباً قدم مليون جنيه استرليني، البعض قدم مئات الآلاف، من قال تلك الكلمات لم يفكر بها، هذا جهل".

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وأبدى بارنيت رأيه في استمرار الأندية بصرف الأموال في سوق الانتقالات رغم الأزمة: "إذا امتلك النادي الأموال سيقوم بالصفقات، لا أحد يلزمك على القيام بصفقات ضخمة".

وواصل: "يجب أن تنظر للأمر بطريقة عامة، لا يمكن مقارنة التفاح بالبرتقال، المهم هو أن تدير النادي بشكل صحيح، الأندية تكبدت الخسائر ولكن ستعوض مع رجوع الجمهور".

وختم: "لم يتسن لنا الوقت للحديث عن الصفقات لأن البشر كانوا يموتون ومرضى، ولم يكن الوقت مناسباً، ولكن الآن الحياة تعود للطبيعي وسيعود الحديث".

وكيل بارنيت الأشهر بيل يمر بفترة ليست بالأفضل في ريال مدريد في ظل عدم اعتماد مدربه زين الدين زيدان عليه أساسياً منذ استئناف النشاط.