وكيل أنتوني: الانتقال للدوري السعودي؟ هذا ما أبلغنا به مانشستر يونايتد

اللاعب البرازيلي مطلوب في دوري روشن

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مثله مثل العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، ارتبط البرازيلي أنتوني نجم مانشستر يونايتد بالانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري أو الصيفي القادم.

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أنتوني يعيش موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، الذي انضم له من أياكس أمستردام صيف 2022، وقد استطاع أخيرًا إحراز هدفه الأول في الموسم الأسبوع الماضي خلال مواجهة نيوبورت كاونتري في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي دون أي بصمة تهديفية.

فابريتسيو رومانو نقل عن وكيل اللاعب، بيدروسو، قوله حول أخبار انتقاله للدوري السعودي "لم نتلق أي خبر من مانشستر يونايتد حول إمكانية رحيله خلال يناير أو سوق الانتقالات الصيفي القادم".

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أضاف "تركيز أنتوني فقط على بذل قصارى جهده مع مانشستر يونايتد وتحسين أرقامه مع الفريق".

يُشار إلى أن عددًا من لاعبي اليونايتد ارتبطوا بالرحيل للدوري السعودي أبرزهم كاسيميرو.

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