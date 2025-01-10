وكيله وضع شرطه .. الكشف عن سبب تعطل صفقة انتقال أندرسون تاليسكا إلى فنربخشه

تعرف على سر تعطل صفقة انتقال تاليسكا إلى فنربخشه

على الرغم من اقتراب نادي فنربخشه من إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أن وكيل أعمال الأخير تسبب في تعطل إتمام الصفقة حتى الآن!

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ويُحاول فنربخشه التعاقد مع تاليسكا قادمًا من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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وكشف الصحفي التركي برهان كان ترزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أنه هناك خلاف بين وكيل أعمال تاليسكا ونادي النصر، وهو ما يُعطل الصفقة.

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وأوضح برهان أن مدير أعمال تاليسكا يُريد الحصول على كافة مستحقات النجم البرازيلي أولًا، حتى تتم صفقة انتقاله إلى فنربخشه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأنهى الصحفي تغريدته مشددًا على ضرورة إنهاء المشكلة الدائرة حاليًا بين وكيل تاليسكا ونادي النصر، حتى يتمكن فنربخشه من ضم اللاعب والإعلان عن الصفقة رسميًا.