وكيله: كل الكرة الإيطالية ستستفيد من ميريت

تألق لافت لحارس مرمى نابولي خلال المباراة الأخيرة في السيري آ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فيديريكو باستوريلو سعادته البالغة بعودة موكله أليكس ميريت للعب وتألقه خلال مواجهة فريقه نابولي ضد سبال في آخر جولات السيري آ مساء أمس السبت.

ويُعد ميريت أحد المواهب الواعدة في الكرة الإيطالية، وقد وُصف بأنه خليفة المخضرم جانلويجي بوفون في حراسة مرمى إيطاليا، لكن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها أعاقت مسيرته، ورغم هذا دفع نابولي 22 مليون يورو بجانب مبلغ آخر كحوافز لضمه من أودينيزي الصيف الماضي.

وبعدما غاب عن بداية الموسم للإصابة، عاد ميريت وشهد لقاء الأمس تألقه بشكل لافت، وهو ما أسعد وكيله الذي قال "أنا سعيد جدًا لأجله، لأنه شخص استثنائي وهناك إجماع على امتلاكه لموهبة عظيمة".

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"لقد استحق تلك اللحظة بعد أشهر من المعاناة والغياب. نأمل أن تستمتع جماهير نابولي الآن بأداء ثابت من جانبه. كارلو أنشيلوتي لديه ثقة كبيرة به، وأنشيلوتي عمل مع الأفضل ويُدرك بالطبع ما الذي يتحدث عنه".

أتم قائلًا "ميريت يمتاز بالتحكم بأعصابه تحت الضغط. نحن نتعامل مع حارس مرمى كبير هنا وكل الكرة الإيطالية ستستفيد من لعبه بانتظام".