وكيلة إرلينج هالاند عن الشرط الجزائي في عقده: غامض ويشبه جزيرة الكنز!

رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند تتحدث بشكل مستفيض عن مستقبله..

كشفت البرازيلية رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن حقيقة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يمنحه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

بيمنتا، هي وريثة إمبراطورية وكيل الأعمال الإيطالي الراحل مينو رايولا، حيث كانت ذراعه الأيمن طوال 30 عامًا، قبل أن تصعد إلى الواجهة بعد وفاته مباشرة.

وقالت بيمنتا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن هالاند عن مستقبله: "يمكنه اللعب أينما شاء، إنه لاعب لم نشاهد مثله من قبل، بالنسبة لي فإنه يملك الجودة في كل شيء، وقدرته على التطور مذهلة جدًا".

وأضافت: "إنه قادر على التكيف سريعًا مع أي نادٍ جديد، ومع أي مدرب كما لو أنه كان هناك دائمًا، وهذا يمنحه الكثير من الهدوء ويسمح له بالتقدم".

وتابعت: "إنه هادئ جدًا فيما يخص حياته الشخصية والعملية، لديه الإمكانيات، والآن هو في المكان المناسب له مع الفريق الصحيح والمدرب المناسب".

وتطرقت بيمنتا إلى الشرط الجزائي في عقد النرويجي مع مانشستر سيتي قائلة: "الشرط الجزائي في عقد هالاند هو لغز، يذكرني بجزيرة الكنز، لا أحد يعرف عنها شيئًا، أحب ذلك".

وعما إذا كان الشرط الجزائي قد أزيل بعد تجديد عقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قالت: "لا يمكنني التعليق على العقود، لدينا الكثير من القصص عن الأمر، وكوني محامية لا يمكنني الكشف عن العقود".

وعن علاقتها مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اختتمت رافاييلا بيمنتا تصريحاتها قائلًا: "الغريب أني تحدثت إليه مرة واحدة فقط في حياتي، لا أستطيع أن أشرح السبب، لكن قبل كل شيء لدي علاقة جيدة باحترام وإعجاب كبيرين مع خوسيه أنخيل سانشيز وجوني كالافات، إنهم أناس جادون ومتواضعون وأعتقد أنهم يقومون بعمل رائع لريال مدريد".