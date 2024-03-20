وكأن مبابي لا يكفي.. بيريز يستغل حلم نجم مانشستر يونايتد في اللعب لريال مدريد!

الرئيس التاريخي للنادي الملكي لا يكف عن تدعيم فريقه..

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يطمح لبناء جيل "جالاكتيكوس" جديد للفريق الملكي، فبعد اقتراب حسم صفقة كيليان مبابي ومن بعده ألفونسو ديفيس، لم يقنع الرئيس التاريخي للملكي بعد بهذا الكم من الصفقات.

شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أشارت إلى أن نجم مانشستر يونايتد المتوهج هذا الموسم أليخاندرو جارناتشو يحلم بخطوة اللعب للنادي الملكي.

وسط هذه الرغبة، يطمح رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في الالتقاء بجارناتشو الشهر المقبل في مانشستر حين يخوض ريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، وفقًا لموقع "ريال مديد إكسكلوسيفو".

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جارناتشو وفقًا لـ"تي واي سي" يعتبر أن ريال مدريد نادي أحلامه، وقد أفاد لمقربين منه من قبل بأنه يريد أن يمثل الملكي "عند نقطة ما من مشواره".

يذكر أن جارناتشو كان قد صرح قبل ذلك بأنه يعتبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وأسطورته وزميله السابق في مانشستر يونايتد، قدوته في عالم كرة القدم، رغم أنه عاد ليشيد بمنافسه الأزلي ليونيل ميسي بعد ذلك في تصريحات أخرى.