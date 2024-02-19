كم سيتقاضى النجم الفرنسي؟

يبدو أن الحلقة الأخيرة من مسلسل "مستقبل كيليان مبابي" كُتبت بالنهاية التي انتظرها الجميع طويلًا، بعدما أعلن باريس سان جيرمان رحيله بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابى وقع بالفعل، قبل أسبوعين، على عقد مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، ليرتدي القميص الملكي حتى صيف 2029.

وأضافت: "طلب مبابي في اجتماعه مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، يوم الثلاثاء الماضي، بألا يقدم أي عروض جديدة، لأنه وقع بالفعل على عقد مع ريال مدريد".

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ووفق العقد المبرم، سيكون راتب كيليان الأعلى في الريال، لكنه ليس ببعيد عن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى مثل توني كروس ولوكا مودريتش وديفيد ألابا، إذ يتقاضون بين 15 و20 مليون يورو.

ويأتي الراتب أقل مما كان سيحصل عليه عام 2022، إذ اتفق مع ريال مدريد على تقاضي 26 مليون يورو صافية حينئذ، لكنه لم يوقع العقد وجدد لسان جيرمان مقابل 32 مليون يورو في الموسم.

وأوضحت "ماركا" أن إجمالي ما سيحصل عليه مبابي سنويًا في الريال لن يتجاوز 50 مليون يورو، حيث سيتم تخفيض مكافأة التوقيع إلى ما دون 130 مليون يورو قليلًا، وهو المبلغ الذي كان قد اتفق عليه في مفاوضات 2022.