وقع في المحظور .. جمهور الهلال والنصر يخترق القوانين في الديربي!

أرادوا إبهار العالم، فارتكبوا الأخطاء..

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في وقت أراد به جمهور الهلال والنصر تنظيم دخلات باللافتات و"التيفو" خاصة لديربي الرياض، وقعوا في المحظور وفقًا للوائح وقوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

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الديربي مقام حاليًا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن، في آخر مباراة على هذا الملعب قبل إغلاقه لعام 2027، لإجراء أعمال الصيانة به.

أما عن المحظور فقد رفع جمهور العالمي "تيفو" كتبوا عليه "عميد العالمية"، في وقت تمنع به القوانين استخدام بعض الكلمات في المدرجات كـ"العميد".

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بينما جماهير الهلال فقد قامت بإشعال ألعاب نارية بغزارة، تخطت عددها الحد الأقصى المسموح به ألا وهو 15.

يذكر أن الهلال قبل الديربي يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتبعه النصر في الوصافة بـ34 نقطة.

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