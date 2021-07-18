"وقتما كان النصر يُواجه ريال مدريد، الهلال كان يلعب مع سدوس"

سخرية لاذعة من الزعيم

لم يُفوت الإعلامي عبد العزيز المريسل محاولة زميله محمد الذايدي السخرية من نادي النصر دون الرد عليه برد صارم وقاسٍ، وذلك خلال حديث الرجلين في برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية.

الذايدي بدأ بالتقليل من النصر لصالح الهلال، بقوله "الهلال كان يلعب نهائي دوري أبطال آسيا بينما النصر كان يتواجد في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي ولا يستطيع حتى التأهل للعب في البطولة".

المريسل لم يصمت ورد قائلًا "وقتما كان النصر يُواجه ريال مدريد في كأس العالم للأندية، كان الهلال يلعب ضد سدوس".

عبدالعزيز المريسل : النصر يلعب في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد .. والهلال يلعب مع سدوس. @ALMRISEUL

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/9vJZctr15y — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 17, 2021

النصر كان قد واجه ريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000، وهو أول فريق سعودي يلعب في مونديال الأندية وشارك بصفته بطل السوبر الآسيوي عام 1998.

الهلال لعب في كأس العالم للأندية في فبراير 2020 بعدما تُوج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019، والاتحاد هو الفريق السعودي الثالث الذي لعب في البطولة العالمية، لكنه شارك مرتين بعد فوزه بدوري الأبطال عامي 2005 و2006.