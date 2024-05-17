وقع العقود بشكل نهائي.. خليفة كلوب في ليفربول يعلن النبأ رسميًا

نهاية حقبة وبداية أخرى..

أعلن الهولندي أرني سلوت، مدرب فينورد الحالي، أنه سيكون المدير الفني القادم لنادي ليفربول الإنجليزي، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

أتى ذلك في أعقاب نجاح سلوت، في قيادة فينورد؛ لوصافة ترتيب الدوري الهولندي هذا الموسم، وتحقيق اللقب العام الرياضي الماضي، بالإضافة إلى كأس هولندا.

وقال سلوت البالغ من العمر 45 عامًا: "أستطيع أن أؤكد أنني مدرب ليفربول القادم، بشكل رسمي".

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كما أشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إلى أن سلوت وقع عقود انتقاله إلى ليفربول، اليوم الجمعة، بشكل نهائي.

يعول ليفربول على سلوت لخلافة كلوب، في إرث رائع تركه الألماني طيلة 9 أعوام كاملة، تنتهي على ملعب أنفيلد يوم الأحد، أمام وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي.