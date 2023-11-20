رحلة في دبي انتهت بنهاية مأساوية .. وفاة والد روبرتو فيرمينو

عن عمر يناهز الـ62 عامًا رحل والد نجم الأهلي..

فارق البرازيلي جوزيه روبرتو كورديرو دي أوليفيرا؛ والد نجم الأهلي السعودي روبرتو فيرمينو، عالمنا أمس الأحد، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة في مدينة دبي الإماراتية.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن والد بوبي قد أصيب بنوبة قلبية بشكل مفاجئ، ولم تفلح محاولات إنقاذه، ليرحل عن عمر يناهز الـ62 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأب الراحل كان موجودًا خلال الأيام الماضية في دبي في رحلة عائلية، بدأت سعيدة وانتهت بنهاية مأساوية، إذ داهمه المرض بشكل مفاجئ.

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"ذا صن" أشارت كذلك إلى أن محاولات الأسرة لا تزال جارية مع السفارة البرازيلية في الإمارات، لإعادة جثمان روبرتو إلى مدينة ماسيو البرازيلي.

ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد أصدقاء العائلة، الذي قال فيها: "كان رجلًا جيدًا للغاية، صاحب روح طيبة ويحب المزاح، هذه النهاية لم تكن متوقعة على الإطلاق".