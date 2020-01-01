وفاة والدة بيب جوارديولا بفيروس كورونا

مانشستر سيتي يعلن وفاة والدة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

أعلن نادي مانشستر سيتي عن وفاة والدة مدربه بيب جوارديولا السيدة دولوريس سالا كاريو بعد إصاباتها بفيروس كورونا.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وتوجه من خلاله بالتعزية للمدير الفني الخاص به والذي يعاني من فترة صعبة.

وكتب النادي في بيانه: "عائلة نادي مانشستر سيتي تشعر بالأسى بعدما علمنا بوفاة والدة بيب جوارديولا السيدة دولوريس سالا كاريو في مدينة مانسريا بمقاطعة كتالونيا بعد تعرضها لفيروس كورونا عن عمر 82 عامًا".

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وأضاف: "جميع من في النادي يريد أن يبدي عن كامل تعاطفه مع بيب جوارديولا وكل عائلته وأصدقاؤه في ذلك الوقت العصيب عليهم".

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وتأتي تلك الوفاة في الوقت الذي توقفت فيه كل مباريات كرة القدم حول العالم بسبب الفيروس المميت مؤخرًا، حيث تم تأجيل كل البطولات لأجل غير مسمى.

وتشهد إسبانيا في الأسابيع الأخيرة صرعًا مريرًا مع جائحة كورونا حيث تعد ثاني أكبر المتضررين في أوروبا خلف إيطاليا.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا كان يقيم في السنوات الأخيرة بإنجلترا بعيدًا عن والدته في ظل قيادته لمانشستر سيتي للحصول على لقبي دوري إنجليزي متتاليين.