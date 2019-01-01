وفاة لاعب بطل جنوب أفريقيا في حادث سيارة

سيناثيمبا ياينكي لاعب فريق فري ستيت ساترز المنتقل لبيدفيست بطل جنوب أفريقيا يتوفى في حادث سيارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض اللاعب الجنوب أفريقي سيناثيمبا ياينكي نجم فريس ستيت ستارز المنتقل لبيدفيست ويست لحادث سيارة مروع صباح اليوم الإثنين.

وأودى الحادث بحياة اللاعب صاحب الـ 30 عامًا على الفور وقبل وصوله للمستشفى بحسب ما ذكر بيان رسمي للشرطة الجنوب أفريقية.

ونشر نادي فري ستيت بيان ينعي فيه لاعبه وكتب فيه: "يا له من حزن عميق بالنسبة لنا أن ننقل خبر وفاة لاعبنا سيناثيمبا ياينكي".

📍 كادونا

🇳🇬 نيجيريا

🏟️ ملعب أحمدو بيلو



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هكذا تكون أجواء المباريات في أفريقيا الجميلة ❤️



(📸:IG\PiusUtomiEkpei) pic.twitter.com/6FwfYmjxQ0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف في البيان: "لقد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تحطمت سيارته في حادث طريق، سنعلمكم بالمزيد ححول مراسم الدفن والعزاء عقب الاتفاق مع عائلته".

وكان اللاعب من المفترض أن ينتقل لصفوف فريق بيدفيست ويست بطل جنوب أفريقيا بداية من الموسم المقبل ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 30 عام كان قد شارك في 23 مباراة رفقة فريقه هذا الموسم وسجل أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.