وفاة عمرو مصطفى فهمي

وفاة سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق.

توفى عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ36 عامًا.

وكان عمرو فهمي قد تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي "فيفا"، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الاتحاد الإفريقي، كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية.

ونشر أحد أصدقاء عمرو فهمي المقربين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها وفاة سكرتير عام الكاف السابق.

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وعمل فهمي مساعد منسق لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة من 2011 إلى 2014.

وتولى عمرو فهمي منصب مدير كأس أمم إفريقيا نسختي 2013 و 2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ثم تقدم بطلب لشغل وظيفة السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.

وبعد فترة حدثت أزمة بين عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، بسبب اتهام الأول للثاني بالفساد والرشاوي الجنسية والمالية، وهو ما كلفه إقالته من منصبه وتعيين المغربي معاذ حجي بدلًا منه.