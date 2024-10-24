بأزمة قلبية .. وفاة لاعب منتخب المغرب السابق في عمر الـ35

فاجعة للكرة المغربية...

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس وفاة عبد العزيز برادة، أحد نجوم الكرة المغربية، السابق، بشكل مفاجئ.

وبحسب التقارير الصحفية فإن برادة صاحب الـ 35 عامًا، قد توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجأة قد تعرض لها أثناء تواجده في فرنسا.

ونشر الاتحاد المغربي، بيانًا عبر الحساب الرسمي على موقع "إكس" وجاء فيه: " تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وكذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل".

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وسبق وأن ارتدى برادة، قميص المنتخب المغربي، في الفترة من عام 2012 وحتى 2015، سجل خلالهم أربعة أهداف، كما سجل هدفًا في أولمبياد لندن 2012، في شباك الهندوراس.

جدير بالذكر أن عبد العزيز برادة، سبق وأن مثل أكثر من فريق سواء على الصعيد الأوروبي مثل باريس سان جيرمان، ومارسيليا، أو في الدوريات العربية مثل الجزيرة الإماراتي، والشحانية العراقي.