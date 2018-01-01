وفاة رئيس الفيصلي الأردني سلطان العدوان

بعد صراع مع المرض، توفي العدوان على فراشه

آية العاروري

أعلن النادي الفيصلي الأردني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على منصة "فسيبوك"، عن وفاة رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان.

ونعته قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس النادي الفيصلي معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا أغلى الرجال، وصبرنا على فاجعة فراقك".



يذكر بأن العدوان كان يرقد على سرير الشفاء منذ فترة في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاطمئنان عليه.

بعلم الوطن يا سيد وأغلى الرجال.

وسنبقى على عهدك ووعدك ماضون.#الشيخ_سلطان_العدوان#الفيصلي pic.twitter.com/t0g49yy6jG — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

تسلم العدوان رئاسة النادي الفيصلي عام 1970 وحتى عام 2018، كما وعين العدوان وزير دولة عام 1991من خلال حكومة سمو الأمير زيد بن شاكر.

ويمتلك الفيصلي الاردني 33 لقبا في الدوري الأردني بالإضافة إلى 19 في بطولة كأس الأردن، و15 آخرى في كأس (السوبر)، و7 بطولات في درع الاتحاد. أما على المستوى الآسيوي والعربي، حيث حل وصيفا مرتين في بطولة دوري أبطال العرب أعوام 2007 و2017 وحقق بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين أعوام 2005 و2006 ووصيف البطولة في 2007.