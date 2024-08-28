"خسارتنا لن تعوض"

أعلن نادي ناسيونال الأوروجوائي وفاة لاعبه خوان إزكييردو، الذي سقط على أرض الملعب، متأثرًا بأزمة قلبية الأسبوع الماضي.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صباح اليوم: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه، كل ناسيونال في حالة حداد على الخسارة لن تعوّض.. خوان، ستكون معنا إلى الأبد".

وخضع إزكييردو للعلاج منذ سقوطه يوم الخميس الماضي، خلال مباراة ساو باولو البرازيلي في كأس ليبرتادوريس.

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وانهار صاحب الـ27 عامًا على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، قبل نهاية المباراة التي خسرها فريقه (2-0).

وتدهورت حالة اللاعب الصحية في الساعات الأخيرة، علمًا بأنه شارك كبديل بين الشوطين في مباراته الأخيرة، لكنه سقط –دون أي التحام في الدقيقة 84، قبل أن يخرج من الملعب في سيارة إسعاف، وهو فاقد الوعي.