وفاة جد تشيتشاريتو وأسطورة المكسيك

بعد توديع حلمه الأوروبي وبكائه المؤثر.. تشيتشاريتو يفقد جده

توفى جد خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" وأحد أهم لاعبي المنتخب المكسيكي بالكازار بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 88 عامًا.

وكان تشيتشاريتو قد مر بفترة صعبة في الأشهر الأخيرة بعد نهاية حلمه مع كرة القدم الأوروبية والعودة إلى أمريكا الشمالية من بوابة الدوري الأمريكي.

وشهدت هذه الخطوة فيديو مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، حيث ظهر وهو يكلم أفراد عائلته ليطمئنهم عليه، ولكنه لم يتمالك دموعه في النهاية.

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وتلقى المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد صدمة أخرى بوفاة أحد أفراد العائلة المقربين منه وأحد ملهميه في عالم كرة القدم بالكازار عن عمر ناهز 88 عامًا.

وانضم الراحل إلى شيفاز في سن 17 عامًا، وواصل اللعب للنادي لأكثر من عقد من الزمان، حيث شارك في أكثر من 300 مباراة بقميصه.

وشارك مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم 1954 وسجل ضد فرنسا هدفًا، ليمضي باسمع على هدف من هدفين سجلتهما المكسيك في البطولة.

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يذكر أن تشيتشاريتو كان قد حقق انطلاقة مميزة في مسيرته بقميص مانشستر يونايتد في فترة تواجد السير أليكس فيرجسون، ولكن الأمور لم تستمر بنفس النسق حتى النهاية.