وفاء لا ينضب .. عمر السومة يطمئن الأهلي بعد عقوبة فيفا

العقيد يقضي الموسم الحالي معارًا للعربي، لكن قلبه لا يزال معلقًا في جدة مع الأهلي

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خسارة أي لاعب من الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة ستكون ضربة قوية للفريق، حال نجاحه في الصعود لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد صدم الراقي بقرار حرمانه من التعاقدات لفترتين مقبلتين في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، بعد تعامل النادي السيئ مع عدد من القضايا مؤخرًا، وإذا لم يتقبل فيفا طلب التدابير الوقتية، لن يتمكن الأهلي من الاستفادة من الصفقات الجديدة التي أبرمها كعبد الله عطيف، فهد الرشيدي وسميحان النابت.

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العين حاليًا أصبحت على لاعبي الراقي المعارين حاليًا، ووفقًا لصحيفة "الراية" القطرية فإن نادي العربي القطري يرغب في مد إعارة السوري عمر السومة لموسم آخر بعد تألقه مع الفريق بشكل كبير خلال الموسم الجاري.

لكن الصحيفة القطرية أوضحت أن العقيد رفض محاولات مسؤولي العربي لإقناعه بالموافقة على مد الإعارة، مبديًا رغبته في العودة للأهلي من جديد، لاستكمال مسيرته معه بعد العودة لدوري المحترفين.

يذكر أن السومة خاض 15 مباراة مع العربي في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع أربعة آخرين.

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