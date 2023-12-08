وفاء الأسطورة .. رسالة رائعة من كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي في مباراة النصر والرياض

أول رسالة من الأسطورة كريستيانو رونالدو

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في أول تعليق بعد مباراة الرياض.. وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى جميع زملائه في الفرق التي مثّلها، خلال مسيرته الاحترافية.

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رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر، خلال فوز النصر (4-1) على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"؛ بعد الفوز على الرياض: "ثلاث نقاط أخرى".

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وشكر كريستيانو رونالدو، جميع زملائه الذين ساعدوه على الوصل إلى مباراته رقم 1200، في مسيرته الكروية؛ قائلًا: "يا لها من رحلة.. لكننا لم ننتهِ بعد".

جدير بالذكر أن رونالدو، وصل إلى 1200 مباراة رسمية مع جميع الفرق التي مثّلها "سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي"، بالإضافة إلى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ حيث لا يتفوق عليه، سوى 4 حراس مرمى.

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