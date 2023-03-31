وفاءً لابنته.. لويس إنريكي يعلن أرباحه من "تويتش" في فترة كأس العالم ويتبرع بها!

كم جنى المدرب الإسباني من "صناعة المحتوى"؟

كشف مدرب منتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي عن الدفعات المالية التي حصل عليها مقابل صناعته للمحتوى على منصة "تويتش" خلال فترة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان إنريكي يصنع فيديوهات من داخل معسكر المنتخب الإسباني بالاتفاق العام، وكان قد أعلن ذلك قبل البطولة، وأعلن أنه سيقدم كل الأموال التي يحصل عليها علنًا للجماهير.

وهذا ما فعله إنريكي بالضبط، حيث أصدر بيانًا مشفوعًا بالمستندات، أثبت فيه تكسبه بقيمة 30 ألف يورو من المحتوى الذي صنعه على منصة "تويتش" خلال فترة كأس العالم.

وأرفق إنريكي أيضًا ما يثبت تبرعه بهذا المبلغ كاملًا لمؤسسة متخصصة في علاج أورام الأطفال.

إنريكي شديد الوفاء لذكرى ابنته التي توفيت في 2019 متأثرة بورم سرطاني، ولذلك يبذل كل الجهد للمساهمة في التعافي من تلك الأورام.