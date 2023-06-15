وعد خاص .. أول تعليق من مسؤولي السعودية بعد ضياع صفقة ليونيل ميسي

زهيرة عادل
Lionel Messi Argentina 2022 World CupGetty
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ماذا قال المسؤول السعودي بعد ضياع مجهود أشهر عديدة مع ميسي؟

بعد فترة من الصمت، خرج أول تعليق من مسؤولي السعودية على خسارة دوري روشن السعودي لصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أشهر عديدة من المفاوضات.

الأرجنتيني كان قريبًا للغاية من نادي الهلال السعودي، لكنه في المحطات الأخيرة من المفاوضات، فضل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذا الشأن، قال ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحاته للصحافة في حضور مراسل "GOAL": "اليوم أصبح الدوري السعودي دورٍ جاذب بشكل كبير جدًا، لن نكتف فقط بأسماء محدودة من المدربين والنجوم العالميين، صحيح أن ميسي من أعظم اللاعبين على مر التاريخ، لكن الأسماء التي ستأتي الدوري السعودي ستكون بنفس نجومية ميسي".

دوري روشن يضم حتى الآن اثنين من نجوم العالم، إذ تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، فيما ضم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما في الصيف الجاري.

ومنتظر مزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي.

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