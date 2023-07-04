وعد جديد من إيميليانو مارتينيز لميسي: سنفوز بكوبا أمريكا القادمة!

وعد من حارس مرمى الأرجنتين لميسي

وعد إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، قائد المنتخب ليونيل ميسي بتحقيقهم لبطولة كوبا أمريكا القادمة وكأس العالم.

واستغل حارس أستون فيلا إجازته قبل العودة إلى إنجلترا لزيارة آسيوية إلى بنجلاديش ثم توجه إلى الهند وألقى محاضرة في مركز المؤتمرات بالمدينة.

وقال مارتينيز خلال المحاضرة في تصريحات نشرتها صحيفة "tyc sports"،:"ميسي هو أفضل لاعب في كل العصور إنه فريد ولن يكون هناك مثله في المستقبل". وتابع:" سوف نفوز بكأس أمريكا القادمة ونأمل في كأس العالم القادم أيضًا".

وسيزور حارس مرمى الأرجنتين خلال أجازته بالهند نادي موهيون بوجان، ومن المتوقع مشاركته معهم في مباراة كرة قدم.

وذكرت تقارير صحفية أن فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي أبدوا اهتمامًا بضم حارس مرمى الأرجنتين بعد أدائه المميز خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر وأيضًا مستواه مع فريقه أستون فيلا.