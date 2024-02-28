النجم الكندي حديث الأيام الماضية في سوق الانتقالات..

يبدو أن ملف انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد بات أمرًا محسومًا، بل إن بايرن ميونخ حدد بديل المدافع الأيسر الكندي بالفعل!.

تقارير صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أفادت بأن بايرن ميونخ وضع عينه بشكل نهائي على أندي روبرتسون للانضمام إلى هاري كين في بايرن ميونخ وتعويض ألفونسو ديفيز.

وكانت الأيام الماضية قد حملت تأكيدات لانضمام ديفيز إلى ريال مدريد الذي يبدو قريبًا من تشكيل فريق أحلام في الموسم المقبل من بين اللاعبين صغار السن كبيري المستوى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في أعقاب تألق جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور والعديد من الأسماء المتوهجة هذا الموسم مع ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

كما يأتي في ظل اقتراب حسم صفقة كيليان مبابي والإعلان عن قدومه رسميًا إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان بحلول الصيف المقبل.