"وضعت ميكروفون لحماية نفسي لكن لم أستطيع أن أصمت" .. مورينيو يتعرض لعقوبة جديدة!

مشاكل مورينيو والحكام لا تنتهي

تعرض جوزيه مورينيو مدرب نادي روما لعقوبة جديدة، حيث سيغيب عن فريقه في بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2023/2024.

المدرب البرتغالي موقوف من قبل الاتحاد الإيطالي بسبب انفعاله على دانييلي شيفي حكم مباراة فريقه ضد مونزا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في 3 مايو الماضي.

مورينيو كشف أنه كان يرتدي ميكروفونًا خلال تلك المباراة في محاولة لحماية نفسه، لكنه لم يتمكن من السيطرة على لسانه.

وصرح مورينيو عن أداء شيفي عقب اللقاء قائلًا: "أنا لست غبيًا، تعلمون ذلك اليوم، ذهبت إلى المباراة وأنا أحمل ميكروفونًا سجلت كل شيء من اللحظة التي خرجت فيها من غرفة الملابس، حتى اللحظة التي عدت فيها من أجل حماية نفسي، توقفت عن الكلام قبل نهاية المباراة بنصف ساعة لأنني كنت أعلم أنه سيمنحني بطاقة حمراء بسبب أي شيء، لذا لم أعطه الفرصة، لكني في النهاية قولت لا هذا يكفي إنه فظيع، لا يقدم اتصالًا إنسانيًا مع أي شخص، ليس لديه تعاطف، يمنح بطاقة حمراء للاعب يسقط لأنه مجهد في الدقيقة 96".

مورينيو سيجلس خارج الملعب في مباراة افتتاح موسم روما المقبل، بينما تم فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عليه وتمت معاقبة ناديه بغرامة مالية مماثلة.

المدرب البالغ من العمر 60 عامًا عوقب مرتين في غضون أسبوع بعد تلقيه ثلاث بطاقات حمراء في موسم 2022/2023 حيث أوقفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن خوض أربع مباريات في البطولات الأوروبية بسبب غضبه العارم ضد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بعد هزيمة فريقه بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.