وصول هاري كين يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ بايرن ميونخ!

بايرن ميونخ يسجل رقمًا تاريخيًا بعد وصول هاري كين إلى صفوفه..

أحدث الإنجليزي هاري كين تأثيرًا كبيرًا في نادي بايرن ميونخ الألماني، ليس فقط داخل الملعب لكن خارجه أيضًا، حيث يتوقع بطل الدوري الألماني أن يحطم نجمه الأرقام القياسية الخاصة بالنادي في مبيعات القمصان.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، في صفقة بقيمة 100 مليون يورو، وتمكن من تحقيق نجاح كبير في ألمانيا، حيث تمكن حتى الآن من تسجيل 21 هدفًا في 16 مباراة.

ولا يقتصر الأمر على تألقه في الملعب، حيث استفاد بايرن ميونخ بشكل كبير من جاذبية كين التسويقية، حيث قام النادي ببيع 20 ألف قميص يحمل اسمه في الأسبوع الأول من انتقاله.

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وكان ذلك رقمًا قياسيًا في حد ذاته، وبينما استمتع بايرن ميونخ بأفضل يوم له على الإطلاق فيما يخص المبيعات العامة عندما تم الإعلان عن صفقة كين، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 2020.

وحسب موقع "كيكر" الألماني، فإن بايرن ميونخ يتوقع الآن بيع أكثر من 100 ألف قميص خاص بالنجم الإنجليزي قبل فترة عيد الميلاد.

ولم يسبق وأن حقق أي لاعب في تاريخ بايرن ميونخ هذه الأرقام، ومن المقرر أن يخترق كين حاجز الستة أرقام، ويستمر في الارتفاع حتى نهاية موسم 2023-2024.

بايرن ميونخ أعلن عن إيرادات قدرها 110 ملايين يورو من التجارة لموسم 2022-23، ومن المقرر أن ترتفع هذه الأرقام الآن بعد أن أصبح كين في صفوف النادي.