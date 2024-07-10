"وصمة عار وجنون" .. جاري نيفيل يعترف بتعرض هولندا للظلم أمام إنجلترا!

نجم إنجلترا السابق يعبر عن عدم رضاه بسبب ركلة جزاء منتخب بلاده

انتقد جاري نيفيل لاعب منتخب إنجلترا السابق، قرار الحكم الألماني فيليكس زفاير بشأن احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده ضد هولندا، في نصف نهائي يورو 2024.

واحتسب زفاير ركلة جزاء لصالح هاري كين مهاجم إنجلترا، بعد تدخل من دينزل دومفريس مدافع هولندا داخل منطقة الجزاء، ليُسجل منها كين هدف التعادل للإنجليز.

وقال نيفيل خلال تصريحات لقناة "أي تي في": "كمدافع أعتقد أن هذا الأمر مخزٍ إذا تم احتساب ركلة جزاء مثلها في أي وقت ولكن في مباراة بهذه الأهمية فهذا أسوأ من ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنت غاضبًا من ركلة الجزاء التي ارتكبها لاعب الدنمارك الأسبوع الماضي، وشعرت بالإهانة بسبب تلك الركلة، إنها وصمة عار وجنون ويجب أن أقول إن المدافع دخل منطقة الجزاء بشكل طبيعي ومنع التسديد، فهي ليست ركلة جزاء بالنسبة لي".

واختتم نيفيل تصريحاته قائلًا: "لا أعتقد أن العديد من لاعبي إنجلترا كانوا يتوقعون هذا أيضًا، ومن الواضح أن هاري كين ظل على الأرض لقد تعرض لكدمة، ولكن انظر؛ عليك أن تأخذ حقك لقد قدمت إنجلترا شوطًا جيدًا حقًا".