وصفوه بالمُهرج .. طرد نجم ريال مدريد السابق من تدريب كرواتيا بسبب دعم بيتيس!

قرار صادم وغير متوقع من كرواتيا

رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها روبرت يارني في كرواتيا، إلا أن الاتحاد الوطني ببلاده قرر طرده من منصبه بسبب الإشادة بريال بيتيس.

القصة بدأت بتصريحات يارني الذي سبق له اللعب في بيتيس، عن تأييده للنادي الإسباني على حساب نظيره الكرواتي دينامو زغرب، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الخميس، في دور خروج المغلوب لدوري المؤتمر الأوروبي.

وبعدها قام الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بإصدار بيانًا رسميًا للإعلان عن إقالة يارني من تدريب منتخب الناشئين تحت 17 سنة بسبب دعمه للفريق المنافس لممثل بلاده.

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وقال الاتحاد في بيانه:"ندعم حق كل فرد بما في ذلك كل لاعب كرة قدم في دعم أي ناد يريده، حتى ضد الأندية الكرواتية في أوروبا، وذلك حتى لو كانت الفكرة غير مرغوب فيها، ومع ذلك فإن المعايير العليا تنطبق على جميع مدربي المنتخبات الوطنية، مما يعني أنه من غير المناسب لشخص مسؤول عن منتخب كرواتي أن يدعم فريق منافس بهذه الصورة".

وأضاف:"القائمين على المنتخبات الوطنية لديهم مهمة واضحة تتمثل في تعزيز الوحدة والتعاون والاحترام، ولهذا السبب نعتبر أن هذا القرار هو الصحيح لحماية وحدة الكرة الكرواتية".

وتسببت تصريحات يارني في خروج برونو بيتكوفيتش مهاجم دينامو زغرب للهجوم عليه قائلًا:"كونه كرواتي فهو يتصرف مثل المهرج لتشجيع الفريق المنافس".

يذكرر أن يارني البالغ من العمر 55 سنة سبق أن خاض مسيرة حافلة مع كرة القدم، بدأها في هايدوك سبليت في كرواتيا، وخاض عدة تجارب أخرى مع يوفنتوس وريال مدريد وتورينو وباري وريال بيتيس، وكان من نجوم منتخب بلاده الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم فرنسا 98.