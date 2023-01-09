وشم زميله! نجم الأرجنتين يخلد كأس العالم بصورة مارتينيز

تخليد خاص لذكرى كأس العالم 2022.

نشر أليخاندرو "بابو" جوميز لاعب إشبيلية ومنتخب الأرجنتين، والمتوج بكأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده، صورة لوشمه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

جوميز رسم صورة تصدى إيميليانو مارتينيز لكرة كولو مواني في اللحظات الأخيرة من نهائي كأس العالم ليبقي على حظوظ بلاده في التتويج باللقب وهو الذي حدث في الأخير.

منتخب الأرجنتين حسم بطولة كأس العالم 2022 بقطر على حساب فرنسا بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3، واللجوء لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح بلاد الفضة (4/2).

مارتينيز كان له دورًا بارزًا خلال البطولة التي استضافتها قطر، منذ بدايتها وحتى رفع ليونيل ميسي قائد راقصي التانجو للكأس العالمية في وسط منصة التتويج باستاد لوسيل.

يذكر أن بابو جوميز شارك أساسيًا خلال مواجهتي السعودية وأستراليا في مونديال 2022.