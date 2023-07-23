وسيلة إغراء غير تقليدية .. جلطة سراي يخطف ويلفريد زاها رغم الصراع السعودي!

جلطة سراي التركي نجح في إقناع زاها بالانضمام إلى صفوفه بوسيلة إقناع غير تقليدية..

أكد نادي جلطة سراي التركي دخوله في مفاوضات للحصول على خدمات الإيفواري ويلفريد زاها، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس الإنجليزي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت في وقت سابق أن جلطة سراي كان يضغط من أجل الحصول على خدمات زاها، الذي انتهى عقده مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الماضي، رغم المنافسة القوية من عدة أندية سعودية، على رأسها الهلال والنصر.

النادي التركي نشر بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن المفاوضات، جاء فيه: "بدأت المفاوضات الرسمية مع ويلفريد زاها بخصوص انتقال لاعب كرة القدم إلى نادينا".

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن النادي التركي يحاول إغراء زاها عبر تقديم عقد سنوي بقيمة 10 ملايين يورو، ويبدو أن الإيفواري الدولي وافق بالفعل على الصفقة.

يذكر أن زاها، وإلى جانب الاهتمام السعودي بخدماته، كان يجذب أنظار عدد من الأندية بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإيطالي نابولي ولاتسيو، إلى جانب فنربخشه التركي.

ويبدو أن جلطة سراي استغل حقيقة فوزه بالدوري التركي في الموسم الماضي، وضمان المنافسة في جولة التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2023-2024، لإقناع زاها بالانتقال، حيث يريد الإيفواري اختبار نفسه بالفعل في دوري الأبطال.