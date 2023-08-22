تطورات مثيرة ومتسارعة في مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان..

يبدو أننا وصلنا إلى النقطة التي تتسارع فيها الأحداث بشأن مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتعاظم خلالها ظهور ريال مدريد الإسباني في الصورة، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2023.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان قرر أنه إذا قدم ريال مدريد أو أي نادٍ آخر مبلغ 250 مليون يورو فسيحصل على مبابي فورًا.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "el Debate" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يواصل العمل على تجديد عقد مبابي، مع تواجد مبعوثين من قطر في العاصمة الفرنسية لقيادة المفاوضات.

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العرض الجديد الذي يقدمه باريس سان جيرمان إلى مبابي يتضمن شرطًا يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، وإذا لم يقبل، فإن إدارة النادي الفرنسي تريد منه أن يخرج ويعلن الأمر ويفسر موقفه للجماهير.

التقرير أشار إلى أن ناصر الخليفي يتعرض لضغوطات هائلة من قطر من أجل استمرار مبابي، ولذلك حاول التفاوض معه لتجديد عقده بكل الصيغ الممكنة دون جدوى حتى الآن.

وإلى جانب ذلك، كشف المصدر ذاته عن موقف ريال مدريد من رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على 250 مليون يورو، حيث أوضح أن إدارة النادي الملكي ترى الأمر مثيرًا للسخرية.

وينتظر ريال مدريد أن يعلن مبابي رغبته في الرحيل، وحينها سيفتح باريس سان جيرمان الباب له للتوجه إلى "سانتياجو برنابيو" خاصة في ظل عدم نية أي من الفرق الأوروبية الكبرى للتحرك نحوه.

وشدد التقرير على أن عرض ريال مدريد المبدئي سيكون 130 مليون يورو، ولن يتجاوز 175 مليون يورو، وإدارة النادي الملكي واضحة في أن فرص قدوم مبابي تمتد من هذا الأسبوع وحتى الصيف المقبل.

ويرى ريال مدريد أن رغبة باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي بشرط يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل لا تتناسب مع خطط النادي، وحينها سيغلق الباب إلى الأبد في وجه مبابي.