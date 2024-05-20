وسط ثورة غضب .. الهلال يحذر جماهيره قبل مواجهة الطائي في بيان رسمي

"المملكة أرينا" يستضيف اللقاء والهلال يحذر..

SHAHID

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا متجاهلًا به الغضب الذي يسيطر على جماهيره حاليًا من وراء تذاكر مواجهة الطائي.

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الزعيم من المقرر أن يستضيف الطائي في 23 من مايو الجاري، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

وأعلنت إدارة الموج الأزرق أسعار تذاكر المباراة، حيث تحدد 250 ريالًا لمدرجات خلف المرمى، 518 لأطراف الواجهة، 633 ريالًا للواجهة، 2300 و3450 ريالًا للفضية والذهبية على الترتيب.

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هذه الأسعار تسببت في غضب الجماهير الزرقاء، مؤكدين أنها مبالغ بها، خاصةً في ظل رغبة قطاع عريض في الحضور لدعم الفريق في اللقاء الذي سيشهد مراسم تتويجه بطلًا للدوري 2023-2024.

لكن الهلال أصدر بيانًا لهدف آخر، إذ حذر جماهيره من السوق السوداء، ومن شراء أي تذاكر من منصات مختلفة عن "Blu store" هو التطبيق المخول ببيع تذاكر المباراة، و"webook" التطبيق المخول بإعادة بيع التذاكر.

وأكد الهلال أن أي تذكرة معروضة على منصات غير رسمية معرضة للشطب والإلغاء، بجانب تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

يذكر أن الهلال حسم لقب الدوري قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، ليستعيد البطولة المفضلة لديه بعدما خطفها الاتحاد في الموسم الماضي 2022-2023.

SHAHID