وسط تهديدات الإضراب .. الاتحاد الإسباني يدافع عن حكامه في بيان رسمي!

تحذير شديد اللهجة

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا من هيئة التحكيم لإدانة الحملة الإعلامية التي ظهرت مؤخرًا ضده، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف أجواء العداء تجاه الحكام.

الفترة الأخيرة شهدت العديد من التصريحات والتعليقات والبلاغات عن قرارات الحكام، منها قضية دفع برشلونة للأموال لخوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بالإضافة للانتقادات للحكم ديل سيرو جراندي بمباراة إشبيلية وفالنسيا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه:"نريد أن نعرب عن قلقنا العميق بشأن الموقف المؤسف الذي نشأ عن طريق الحملة المنظمة ضد الحكام للسخرية من قراراتهم، ونأسف للهجمات المستمرة من أندية الدوري الإسباني على حكامنا بشكل أسبوعي".

وأضاف:"نحن نحاول تهيئة المناخ المناسب للحكام للحفاظ على استقلالية قراراتهم، لذلك يطلب حكام الدرجتين الأولى والثانية من الجميع الاحترام والمسؤولية المؤسسية في مواجهة حدث غير مسبوق في كرة القدم الإسبانية".

وتابع:"لا يمكن لقادة الدوري الإسباني أن يندبوا بشكل دائم أزمة سمعة الكرة في بلادنا، وفي نفس الوقت يتعاونون لتوليد هذه الأزمة من خلال دعوات التوتر والعنف ضد الحكام وتشويه سمعتهم الاجتماعية".

جدير بالذكر أن هذا البيان جاء بعد التقرير الذي نشرته "Partidazo de la COPE" حول تهديد الحكام في إسبانيا بالإضراب التام لشل المنافسات المحلية.