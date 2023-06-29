وسط تعثر مفاوضات بروزوفيتش .. النصر يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم لانس

صفقة جديدة لدوري روشن من أوروبا

اقترب نادي النصر السعودي من حسم التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي سيكو فوفانا من صفوف لانس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يستهدف التعاقد مع لاعب وسط جديد هذا الصيف لتدعيم الفريق، حيث فشل في ضم سيرجيو بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة، كما أن إمكانية ضم مارسيلو بروزوفيتش من إنتر أصبحت صعبة بسبب المطالب المالية للدولي الكرواتي.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن النصر توصل لاتفاق مع لانس لضم سيكو فوفانا مقابل حوالي 30 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته من 10 إلى 15 مليون يورو.

وأشارت الشبكة عبر موقعها الرسمي إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 3 سنوات مع النصر، ليخوض صاحب الـ28 سنة تجربته الأولى خارج أوروبا بعدما قضى رحلة طويلة في فولهام، مانشستر سيتي، باستيا وأودينيزي وأخيرًا لانس.

يذكر أن فوفانا ظهر في 39 مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 2022/2023، حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 بمختلف المناسبات.