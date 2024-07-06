وسط ترقب صدور EA FC 25.. حل جديد لتجنب تكرار اللاعبين في Ultimate Team

لا يزال موعد إصدار EA SPORTS FC 25 غير معروف، ورغم ذلك لا تتوقف التكهنات والتوقعات والتسريبات، حول كل شيء يخص النسخة الجديدة من اللعبة الأكثر شعبية بالعالم.

وقبل انفصال شركة EA SPORTS عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان من المتعارف عليه أن تصدر النسخة الجديدة من اللعبة، في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.

ويعتبر Ultimate Team من أكثر الملفات التي يترقب عشاق اللعبة أي تحديث أو تطوير بها، في النسخة الجديدة EA SPORTS FC 25.

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ووفقًا لآخر التسريبات، فإن هناك تحسينات منتظرة بالنسبة لـUltimate Team، أهمها يتعلق بكتاب لتجميع التكرارات، لتفادي الحصول على نسخة مكررة من كل لاعب تحصل عليه أثناء اللعب، لأن ذلك يعتبر ضمن السلبيات المؤرقة للاعبين.

وحتى الآن في النسخ السابقة من اللعبة، فإن التصرف المتاح في حالات التكرار هو بيع اللاعب وتحمل الخسارة، أو إعادة البحث في تحديات SBC، وهي عملية تضيع الكثير من الوقت، ولكن في حالة الاحتفاظ بكارت اللاعب وعدم فتحه لوقت طويل، فلن يكون بإمكانك أن تفتح أي حزمة جديدة حتى التخلص من الكارت المغلق.

ولحل هذه المعضلة، يبدو أن النسخة الجديدة من EA FC 25 ستصدر بكتاب جديد لتجميع اللاعبين المكررين يكون متاحًا أمام الجميع في مجتمع Ultimate Team، ويمكن أن يشتمل أيضًا على نوع من نظام المكافآت إذا كان بإمكان ممارس اللعبة، جمع كل لاعب من فريق أو دوري معين.

يذكر أن التسريب الأبرز حتى الآن كان شعار لعبة EA FC 25، حيث قام المسرب الموثوق @PlaystationSize بكشف شعار النسخة الجديدة، والذي ظل مع اللون الأخضر والأسود الذي استخدمته الشركة لإطلاق شعار EA FC 24.