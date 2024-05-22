وسط اهتمام النصر والاتحاد .. عرض غريب وصادم للتعاقد مع دي بروينه!

كان مرشحًا لمجاورة كريستيانو رونالدو في النصر

عرض صادم وغير متوقع تلقاه صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، من أجل الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل صاحب الـ32 سنة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من الثلاثي السعودي "القادسية، الاتحاد، النصر" بالحصول على خدماته.

موقع "The Athletic" كشف عن مفاجأة مُدوية، بدخول نادي سان دييجو الأمريكي في مفاوضات جدية من أجل التعاقد مع دي بروينه الذي ينتهي عقده مع سيتي في يونيو 2025.

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وأشار الموقع إلى أن التفاوض مع النجم البلجيكي يأتي كخطوة ضمن عدة تحركات أخرى لجلب المزيد من النجوم للفريق للمنافسة على الدوري الأمريكي.

وتواصلت إدارة سان دييجو مع ممثلي دي بروينه للاستفسار عن إمكانية ضمه، في الوقت الذي لم يحسم فيه اللاعب موقفه بشكل نهائي، بالاستمرار مع مانشستر سيتي وتجديد عقده، أو الرحيل الآن قبل نهاية عقده بعام لخوض تجربة غريبة في أمريكا.

وأوضح الموقع أن النادي تواصل مع صانع ألعاب مانشستر سيتي بشكل شخصي، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في الوقت الحالي، في انتظار القرار النهائي من اللاعب.

جدير بالذكر أن نادي سان دييجو الواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتبط مؤخرًا بالعديد من النجوم الآخرين، كان أبرزهم سيرخيو راموس وكيلور نافاس وناتشو فيرنانديز وهيرفينج لوزانو.