وسط الهجوم العنيف ضده .. توخيل يخرج بدليل براءته في تبديل هاري كين!

لم يستطع الرد وتغيير مسار المباراة

خرج توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، للدفاع عن قراراته باستبدال كين ونجوم الفريق، خلال خسارة فريقه 2/1 أمام ريال مدريد، والتي أدت لوداع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

بايرن كان متقدمًا بهدف دون رد، ولكن خوسيلو أنقذ ريال بتسجيل ثنائية في الوقت القاتل، ليقود فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة بوروسيا دورتموند.

توخيل تعرض لانتقادات عنيفة بسبب استبداله جمال موسيالا وليروي ساني وهاري كين، خاصة الأخير الذي خرج في الدقيقة 85 قبل 3 دقائق فقط من تعادل الفريق الخصم.

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ودافع توخيل عن قراراته في تصريحات صحفية بعد المباراة قائلًا:"هاري كين لم يستطع الاستمرار لمعاناته من مشكلة في ظهره، كان لابد استبدال جميع الرباعي الهجومي".

وعن سيرج جنابري:"لقد عانى من مشكلة في أوتار الركبة، نفس الإصابة القديمة ومن المتوقع غيابه عن الفريق لفترة".

وواصل حديثه :"طوال الموسم كان علينا التعامل مع الإصابات على حساب الأمور الأخرى، دائمًا علينا الرد، لم نستطع تغيير مسار المباراة كثيرًا من الناحية الفنية، لأنه كان علينا تبديل المهاجمين المصابين".

وأضاف:"هذا كثير جدًا، حتى أننا تلقينا هدفًا اليوم عندما أصيب أليكس بافلوفيتش بتشنجات وكنا نلعب بعشرة لاعبين".

جدير بالذكر أن الخروج من نصف نهائي الأبطال أمام ريال مدريد، يأتي ليكتب كلمة النهاية على تجربة توخيل المتوقع رحيله في يونيو المقبل.