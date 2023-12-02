وسط اعتراضات .. دوري روشن يتأهب لأمر يحدث أول مرة بتاريخه

تعرف على ما سيحدث في دوري روشن السعودي

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تُجهز رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لشيء جديد سيحدث لأول مرة في تاريخ بطولة دوري روشن السعودي، وذلك منذ إشهاره عام 2008.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الكولومبي كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات كرة القدم في الرابطة، سيقوم بطرح التصور المبدئي لروزنامة المواسم المقبلة، خلال اجتماع مع ممثلي أندية دوري روشن اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع سيعقد في الرياض بحضور روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي.

وسيعقد نهرا ورشة عمل في العاشرة صباحًا، يعرض خلالها تصوره إلى جانب مناقشة ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم في الجوانب الفنية حول سبل تطوير الدوري.

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كما أكدت الصحيفة إلى أن هناك أندية في دوري روشن ستبدي عدم رضاها عن توقيت بعض المباريات في الدوري، بينها التي تبدأ في التاسعة مساءً خاصة في الشتاء.

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