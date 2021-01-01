وست هام يعلن ضم بن رحمة في صفقة بيع نهائي

النادي الإنجليزي يحسم مستقبل النجم الجزائري

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن تعاقده بشكل نهائي مع النجم الجزائري سعيد بن رحمة قادمًا من نادي برينتفورد.

بن رحمة انضم إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

المستوى الذي ظهر به صاحب الـ25 سنة، دفع النادي الإنجليزي للحصول على خدماته بصفة نهائية بعد مفاوضات مكثفة مع برينتفورد خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بن رحمة إلى وست هام تصل إلى 23.10 مليون يورو.

وينتهي بذلك الجدل تمامًا حول مستقبل اللاعب الجزائري، الذي لفت أنظار العديد من الأندية الإنجليزية طوال الفترة الماضية بفضل مستوياته المميزة.

ونجح بن رحمة حتى الآن في صناعة هدفين في 13 مباراة لعبها بقميص وست هام في كل البطولات.

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ويساهم اللاعب حاليًا في الانتفاضة التي يمر بها فريقه بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس بالبطولة بـ35 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.