وست هام يسلم مشجعاً للشرطة بسبب "تعاطي مادة بيضاء من على رأس زميله"!

هيثم محمدهيثم محمد
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David Moyes West Ham fan gfxGetty/Social
وست هامالدوري الإنجليزي الممتاز

المزيد من المشاكل في موسم المطارق

نشر وست هام بياناً رسمياً علق فيه على الفيديو المتداول في الساعات الماضية لمجموعة من جماهير الفريق تقوم بتصرف غريب داخل ملعبه بلندن.

الفيديو يظهر مجموعة من المشجعين يقوم أحدهم بوضع مادة بيضاء على رأس الآخر، ثم يقوم مشجع بشم وتعاطي تلك المادة وسط ضحكات الحاضرين.

وعلق الهامرز في البيان على الواقعة بشكل قوي: "لا يوجد مكان لهذه التصرفات، نشعر بالاشمئزاز بسبب محتوى الفيديو وتحركنا لتحديد هوية من في الفيديو".

وأضاف: "بيانات الأشخاص تم تمريرها فوراً للشرطة، وتم إيقاف التذاكر الموسمية لهؤلاء الأشخاص وبالتالي لا يمكنهم حضور مباريات الفريق في لندن أو السفر للمباريات خارج الأرض، بانتظار تحقيق النادي، قد يتم إيقافهم نهائياً، لا يوجد مكان لهذه التصرفات".

ويعيش الفريق الإنجليزي موسماً صعباً على الصعيد المحلي، إذ يحتل المرتبة السادسة عشر بفارق نقطة وحيدة عن أول مراكز الهبوط.

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