وست هام يتصدر السباق في مشروع "للنادي والوطن" الخيري

وست هام نجح في تحقيق هدفه في الحملة الخيرية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح وست هام يونايتد أول نادٍ يصل لهدفه في جمع التبرعات لأجل مشروع خاص يهدف لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى من لاعبي كرة القدم.

وكان النادي الناشط في البريميرليج ضمن 63 ناديًا وقعا لصالح المشاركة في حملة "للنادي والوطن" التي أطلقتها مؤسسة وودلاند ترست التي تهتم بالغابات حول العالم.

وتهدف الحملة لإحياء ذكرى لاعبي كرة القدم الذين ماتوا خلال الحرب العالمية الأولى من خلال جمع كل نادٍ لمبلغ ألفي جنيه إسترليني سيُزرع مقابله 100 شجرة، إذ تُكلف كل شجرة 20 جنيه إسترليني.

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وتُعد الحملة جزءً من حملة "سينتيناري وود" التي زرعت أكثر من 4 غابات في بريطانيا خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وقد نجح وست هام في جمع 2000 جنيه إسترليني بالفعل بعدما قام النادي بحملة كبيرة لحث جماهيره على المشاركة في ذلك المشروع الخيري.